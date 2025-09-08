Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Schwarzen Tafel steht ab Mittwoch eine Vollsperrung an.
Auf der Schwarzen Tafel steht ab Mittwoch eine Vollsperrung an. Bild: Gerd Betka
Auf der Schwarzen Tafel steht ab Mittwoch eine Vollsperrung an.
Auf der Schwarzen Tafel steht ab Mittwoch eine Vollsperrung an. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Reichenbach: Vollsperrung auf der Schwarzen Tafel
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schmutzler-Bau verlegt zwischen 10. und 19. September Kabel für Mitnetz Strom. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Ab Mittwoch, 10. September, erfolgt auf der Schwarzen Tafel bei Reichenbach eine Vollsperrung der Kreisstraße 7811. Wie die Stadtverwaltung informiert, wird die Firma Schmutzler-Bau im Auftrag der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom, kurz Mitnetz Strom, Kabelverlegungsarbeiten mit Querung der Fahrbahn ausführen. Die Arbeiten können nur unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
1 min.
Warum eine Straße in Reichenbach zeitweise dicht ist
Im Gewerbegebiet „Kaltes Feld“ wird die Straße von Rotschau nach Schneidenbach gesperrt.
Zwischen Rotschau und Schneidenbach gibt es ab Montag keine direkte Verbindung mehr. Wann ist die Straße wieder offen?
Gunter Niehus
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
30.08.2025
3 min.
Bammel vor Windows-Abschalte: So bekam die Reichenbacher Tafel ihr PC-Problem gelöst
Ohne schnelle und aktuelle Hard- und Software wäre Tafel-Chefin Beate Werner aufgeschmissen.
Die alten Tafel-Rechner sind für die Umstellung auf ein neues Betriebssystem nicht geeignet. Doch zum Glück gibt es in der Stadt ein Hilfe-Netzwerk.
Gerd Möckel
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
Mehr Artikel