Reichenbach: Vollsperrung auf der Schwarzen Tafel

Reichenbach
Schmutzler-Bau verlegt zwischen 10. und 19. September Kabel für Mitnetz Strom. Eine Umleitung wird ausgeschildert.
Ab Mittwoch, 10. September, erfolgt auf der Schwarzen Tafel bei Reichenbach eine Vollsperrung der Kreisstraße 7811. Wie die Stadtverwaltung informiert, wird die Firma Schmutzler-Bau im Auftrag der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom, kurz Mitnetz Strom, Kabelverlegungsarbeiten mit Querung der Fahrbahn ausführen. Die Arbeiten können nur unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.