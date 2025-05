Reichenbacher Gemeinde stellt Straßenfest auf die Beine

Am Samstag geht’s am Unteren Bahnhof in Reichenbach bunt zu - mit Minigolfen, Mitmach-Angeboten, Musik und Kinderprogramm.

Am Samstagnachmittag verwandelt sich der Untere Bahnhof in Reichenbach in eine kleine Festmeile. Die Jesus-Gemeinde, die dort ihren Sitz hat, lädt zu einem generationsübergreifenden Straßenfest ein – aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens.