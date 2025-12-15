Reichenbacher quizzen mit Elton bei „1, 2 oder 3“: Wie der Spaß ausging - und wann er zu sehen ist

Fünftklässler des Goethe-Gymnasiums haben sich bei dem Familien-Quiz in München prächtig geschlagen. Jetzt freuen sich alle auf die Ausstrahlung im ZDF – und ihre berufliche Zukunft.

Die Fangemeinde von „1, 2 oder 3“ ist auch im Vogtland groß. Katharina Ritter, Johannes Engelhardt und Emil Ritter aus Reichenbach lassen alles stehen und liegen, wenn die Kinderquizshow im Fernsehen läuft. Erst recht am 28. Dezember, 8.35 Uhr im ZDF und am 4. Januar, 17 Uhr im Kika. Dann sieht das Trio nämlich sich selbst – im von...