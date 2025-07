Reichenbacher Zahnärztin nach Filmdreh mit Martin Semmelrogge: „Ich kam nach Hause und hab gesagt, Mensch, war das geil“

„Masken auf, Genossen“: Anja Gürtler stand bei Dreharbeiten zur DDR-Corona-Satire mit dem TV-Star vor der Kamera. Wie sie den Tag erlebte - und warum sie Zahnärztin bleibt.

Noch bis September ist das Vogtland Schauplatz der Dreharbeiten von „Maske auf, Genossen“. Sets für die DDR-Corona-Satire gibt es in Oelsnitz, Adorf oder Bad Brambach. Gedreht wird in Bad Brambach in einer alten Schule. Oder in der Oelsnitzer Museums-Apotheke. „Ein genialer Ort. Eine Entdeckung. Das Vogtland hat so viele Sensationen. Man...