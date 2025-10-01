Reichenbachs OB sperrt sich gegen Gedenkstein für Jürgen Fuchs

Drei Fraktionen des Stadtrates machen sich für die Ehrung des Schriftstellers und Bürgerrechtlers anlässlich seines 75. Geburtstages vor der Goetheschule stark. Doch da gibt es eine Vorgeschichte.

Die Reichenbacher Bibliothek trägt seinen Namen. An seinem Geburtshaus Am Mühlgraben hängt eine Erinnerungstafel. Braucht es angesichts dessen noch eine neue Gedenktafel für den Schriftsteller und Bürgerrechtler Jürgen Fuchs (1950-1999) an der Goetheschule in der Ackermannstraße, wo er einst Schüler war? Die Reichenbacher Bibliothek trägt seinen Namen. An seinem Geburtshaus Am Mühlgraben hängt eine Erinnerungstafel. Braucht es angesichts dessen noch eine neue Gedenktafel für den Schriftsteller und Bürgerrechtler Jürgen Fuchs (1950-1999) an der Goetheschule in der Ackermannstraße, wo er einst Schüler war?