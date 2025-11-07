Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“

Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein. Bild: JB Steps
Reichenbach
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.

Wer etwas über Reichenbach und seine Geschichte wissen will, der ist bei Roswitha und Erwin Wich richtig. Das Ehepaar hat in der vergangenen Woche Eiserne Hochzeit gefeiert. Jetzt kam Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) zum Gratulieren. Dass er nicht am Hochzeitstag vor Ort war, hatte einen besonderen Grund: „Ich bin Obermeisterin, da...
