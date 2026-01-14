Sächsische Justizministerin Constanze Geiert stellt sich in Reichenbach Bürgerfragen

Die CDU-Politikerin kommt zu einer Bürgerfragestunde in das Hotel am Park. Was das Thema sein wird.

Die Sächsische Staatsministerin für Justiz, Constanze Geiert (CDU), veranstaltet am Freitag, 16. Januar, eine Bürgersprechstunde im Hotel am Park in Reichenbach. Beginn ist um 14.30 Uhr. Das hat Marcus Fritsch, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Reichenbach, Mylau und Heinsdorfergrund, angekündigt. Der CDU -Stadtverband lädt zur Teilnahme...