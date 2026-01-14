MENÜ
Constanze Geiert (CDU) kommt nach Reichenbach.
Constanze Geiert (CDU) kommt nach Reichenbach.
Reichenbach
Sächsische Justizministerin Constanze Geiert stellt sich in Reichenbach Bürgerfragen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die CDU-Politikerin kommt zu einer Bürgerfragestunde in das Hotel am Park. Was das Thema sein wird.

Die Sächsische Staatsministerin für Justiz, Constanze Geiert (CDU), veranstaltet am Freitag, 16. Januar, eine Bürgersprechstunde im Hotel am Park in Reichenbach. Beginn ist um 14.30 Uhr. Das hat Marcus Fritsch, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Reichenbach, Mylau und Heinsdorfergrund, angekündigt. Der CDU -Stadtverband lädt zur Teilnahme...
