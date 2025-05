Sattelzug verursacht leichtes Trümmerfeld auf A 72 im Vogtland

Im Berufsverkehr hieß es heute Obacht geben auf der Autobahn. Gegen 5.45 Uhr scherte ein Laster aus.

21.000 Euro Sachschaden hat die Polizei nach einem Unfall notiert, der sich am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der A 72 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen Treuen und Reichenbach ereignet hat. Nach Polizeiangaben fuhr ein Sattelzug in eine Baustelleneinrichtung. Dabei habe er einige Warnbaken mitgenommen und für ein leichtes Trümmerfeld...