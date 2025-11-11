Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schneise der Verwüstung durch vogtländisches Landschaftsschutzgebiet: „Ja, wir haben da einen Fehler gemacht“

Hier erstreckte sich bis ins Tal das Biotop „Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf“. Das Biotop wurde komplett zerstört, ein angrenzendes teilweise.
Hier erstreckte sich bis ins Tal das Biotop „Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf“. Das Biotop wurde komplett zerstört, ein angrenzendes teilweise.
Schneise der Verwüstung durch vogtländisches Landschaftsschutzgebiet: „Ja, wir haben da einen Fehler gemacht"
Redakteur
Von Gerd Möckel
Teile der Plohnbachaue gleichen einer Mondlandschaft. Die Rede ist von „Aufschüttungen erheblicher Größe“ - doch zu sehen ist davon nichts. Was Augenzeugen, Behörden, Stadt und Verursacher sagen.

Über Wochen sind die Laster langgedonnert, erzählt die Anwohnerin einer Straße im Lengenfelder Ortsteil Plohn/Abhorn. Runter ins Landschaftsschutzgebiet Plohnbachaue. Dort gibt es mehrere Biotope – das Biotop „Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf“ nicht mehr. Das Feuchtgebiet ist durchzogen von einer knapp einen Hektar großen...
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
28.10.2025
4 min.
Bahnbetriebswerk Reichenbach: Mülldeponie-Gerüchte machen die Runde - was dran ist
Rundgang auf dem Gelände es einstigen Bahnbetriebswerks. Die Spuren der Ibug an den Bahnruinen sind noch immer zu sehen - dazugekommen sind welche von ungebetenen Gästen.
Nach dem Kunstfestival Ibug 2019 wurde es still um den Lost Place im Vogtland. Jetzt gibt es große Pläne für die riesige Fläche.
Gerd Möckel
17:00 Uhr
4 min.
„Konsumieren lernen sie alle“: Der vogtländische Ausbildungsmarkt und seine Herausforderungen
Kobra Lengenfeld setzt verstärkt auf vietnamesische Azubis. Hier The Tung Pham beim Fräsen in der Lehrwerkstatt mit Ausbilder Matthias Hartig.
Der Markt ist stabil, bilanziert das Arbeitsamt. Aber: Die Anzahl der Lehrstellen sinkt, das verarbeitende Gewerbe verliert, die Abbruchquote liegt bei 33 Prozent – eine Firma zeigt, wie‘s gehen kann.
Gerd Möckel
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel