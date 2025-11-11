Schneise der Verwüstung durch vogtländisches Landschaftsschutzgebiet: „Ja, wir haben da einen Fehler gemacht“

Teile der Plohnbachaue gleichen einer Mondlandschaft. Die Rede ist von „Aufschüttungen erheblicher Größe“ - doch zu sehen ist davon nichts. Was Augenzeugen, Behörden, Stadt und Verursacher sagen.

Über Wochen sind die Laster langgedonnert, erzählt die Anwohnerin einer Straße im Lengenfelder Ortsteil Plohn/Abhorn. Runter ins Landschaftsschutzgebiet Plohnbachaue. Dort gibt es mehrere Biotope – das Biotop „Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf" nicht mehr. Das Feuchtgebiet ist durchzogen von einer knapp einen Hektar großen...