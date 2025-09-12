Schwerer Unfall an Autobahn-Anschlussstelle Reichenbach

Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 94 an der Zufahrt zur A 72 zur Kollision zwischen Auto und Motorrad. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt.

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der B 94 zwischen Reichenbach und Schönbrunn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Freitag auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, war ein 37-jähriger VW-Fahrer gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Reichenbach kommend in Richtung Schönbrunn unterwegs und wollte nach... Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der B 94 zwischen Reichenbach und Schönbrunn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Freitag auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, war ein 37-jähriger VW-Fahrer gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Reichenbach kommend in Richtung Schönbrunn unterwegs und wollte nach...