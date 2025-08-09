Sinnloser Einbruch? Diebe stehlen Centbeträge in einem Freibad im Vogtland

Einbrecher haben es auf eine Kasse im Freibad abgesehen. Die große Beute blieb am Ende aus.

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in das Freibad an der Lengenfelder Straße in Mylau eingebrochen. Laut der Polizeidirektion Zwickau verschafften sich die Täter zwischen Mitternacht und 9 Uhr Zutritt zum Gelände und brachen das Kassenhäuschen auf. Sie entwendeten eine Registrierkasse, in der sich jedoch nur wenige Cent befanden. Der...