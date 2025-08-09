Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Freibad Mylau wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen
Im Freibad Mylau wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen Bild: Franko Martin/Archiv
Im Freibad Mylau wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen
Im Freibad Mylau wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen Bild: Franko Martin/Archiv
Reichenbach
Sinnloser Einbruch? Diebe stehlen Centbeträge in einem Freibad im Vogtland
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einbrecher haben es auf eine Kasse im Freibad abgesehen. Die große Beute blieb am Ende aus.

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in das Freibad an der Lengenfelder Straße in Mylau eingebrochen. Laut der Polizeidirektion Zwickau verschafften sich die Täter zwischen Mitternacht und 9 Uhr Zutritt zum Gelände und brachen das Kassenhäuschen auf. Sie entwendeten eine Registrierkasse, in der sich jedoch nur wenige Cent befanden. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
01.08.2025
1 min.
Rodewisch: Einbruch in Baumarkt
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.
Die Täter sollen das Geschäft in der Nacht zum Donnerstag zwar ohne Beute verlassen, aber erheblichen Sachschaden hinterlassen haben.
Michael Brandenburg
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
08.08.2025
1 min.
Diebe plündern Keller in Reichenbach
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Reichenbach.
In einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße in Reichenbach wurden Werkzeuge gestohlen. Die Täter hinterließen Sachschaden. Was steckt dahinter?
Babette Philipp
Mehr Artikel