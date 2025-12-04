Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ski fahrende Schneemänner bevölkern seit kurzem vogtländisches Weihnachtsdorf und laden zum Adventsfest am Nikolaustag ein

Schneemänner werden in Kleingera unterm Schwibbogen ab Samstag Ski fahren.
Schneemänner werden in Kleingera unterm Schwibbogen ab Samstag Ski fahren. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Reichenbach
Ski fahrende Schneemänner bevölkern seit kurzem vogtländisches Weihnachtsdorf und laden zum Adventsfest am Nikolaustag ein
Von Daniela Hommel-Kreißl
Im Vogtländischen Weihnachtsdorf drehen ab dem Nikolaustag Ski fahrende Schneemänner ihre Runden. Geschaffen wurden sie, wie die große Pyramide, in der Werkstatt des Holzkünstlers Jürgen Söllner.

In diesen Tagen legt der Kleingeraer Holzkünstler Jürgen Söllner letzte Hand an, um neue Weihnachtsfigürchen ins rechte Licht zu rücken. Am Nikolaustag laden die Kleingeraer nämlich wieder in ihr Weihnachtsdorf ein. Dann soll nicht nur die große Pyramide angeschoben werden, sondern im Glashaus unterm Lichterbogen sollen auch Ski laufende...
