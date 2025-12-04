Ski fahrende Schneemänner bevölkern seit kurzem vogtländisches Weihnachtsdorf und laden zum Adventsfest am Nikolaustag ein

Reichenbach
Im Vogtländischen Weihnachtsdorf drehen ab dem Nikolaustag Ski fahrende Schneemänner ihre Runden. Geschaffen wurden sie, wie die große Pyramide, in der Werkstatt des Holzkünstlers Jürgen Söllner.
In diesen Tagen legt der Kleingeraer Holzkünstler Jürgen Söllner letzte Hand an, um neue Weihnachtsfigürchen ins rechte Licht zu rücken. Am Nikolaustag laden die Kleingeraer nämlich wieder in ihr Weihnachtsdorf ein. Dann soll nicht nur die große Pyramide angeschoben werden, sondern im Glashaus unterm Lichterbogen sollen auch Ski laufende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.