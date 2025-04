So wird in Reichenbach Platz im Kleiderschank

Die Kleidertruhen und die Geschäftsstelle des DRK bieten am Samstag Sonderöffnungszeiten

Das DRK Reichenbach bietet am Samstag Gelegenheit, Platz im Kleiderschank zu schaffen und gleichzeitig Gutes zu tun. Die Kleidertruhen Reichenbach und Lengenfeld sowie die DRK-Geschäftsstelle bieten an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr Sonderöffnungszeiten an, um gut erhaltene Kleidung, Schuhe oder Haushaltswäsche abzugeben. Jedes noch tragbare und...