„Sounds of Hollywood“: Vogtland-Philharmonie reißt mit rasanter Tour durch Hollywood-Hits das Publikum in Reichenbach immer wieder jubelnd von den Sitzen

Von „Flashdance“ bis zur Gaunerkomödie „Catch Me If You Can“ - in der aktuellen Produktion ihres Tourneeprogramms mit Filmmusik und -szenen zeigt die Vogtland-Philharmonie eine erstaunliche Vielseitigkeit. Was kam beim Publikum besonders gut an?

Begeisterter Beifall im Stehen – ihn gibt es nicht jeden Tag. Wenn überhaupt, ist er meist erst am Ende einer Vorstellung als krönender Abschluss zu erleben. Am Freitagabend im Reichenbacher Neuberinhaus aber war kaum noch zu zählen, wie oft die Zuhörerinnen und Zuhörer auf diese Weise den Interpreten und ihren Helfern dankten. Der immer... Begeisterter Beifall im Stehen – ihn gibt es nicht jeden Tag. Wenn überhaupt, ist er meist erst am Ende einer Vorstellung als krönender Abschluss zu erleben. Am Freitagabend im Reichenbacher Neuberinhaus aber war kaum noch zu zählen, wie oft die Zuhörerinnen und Zuhörer auf diese Weise den Interpreten und ihren Helfern dankten. Der immer...