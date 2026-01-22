Sperrung auf der Burgstraße in Reichenbach dauert an

Seit vergangener Woche wird auf der Burgstraße an einer Gasleitung gearbeitet. Warum das länger dauert, als bisher angenommen.

Seit Freitag vergangener Woche wird auf der Burgstraße an der Einmündung Rotschauer Straße gebaut. Die Straße ist in Richtung Klinkhardtstraße gesperrt. Hintergrund sind, laut den Stadtwerken Reichenbach, Arbeiten an einer Gasleitung. Sie sollen bis in die kommende Woche andauern. Durch einen Anwohner sei Gasgeruch gemeldet worden, teilten...