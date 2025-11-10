Sport frei in Plohn: Was der neue Freizeitplatz zu bieten hat

Reichenbach
Im Lengenfelder Ortsteil ist der alte Bolzplatz von einer modernen, auf alle Generationen zugeschnittenen Anlage ersetzt worden.
Mit etwa 50 Gästen ist im Lengenfelder Ortsteil Plohn ein neues Sport- und Freizeitgelände an der Feuerwehr eröffnet worden. Das barrierefreie und mit generationsübergreifenden Angeboten aufwartende Gelände ersetzt den alten Bolzplatz des Ortsteils.
