Sport frei mit Volker Bachmann, Felix, Steffen und Finn Weichold sowie Michael Heuck (v. li.).
Sport frei mit Volker Bachmann, Felix, Steffen und Finn Weichold sowie Michael Heuck (v. li.).
Reichenbach
Sport frei in Plohn: Was der neue Freizeitplatz zu bieten hat
Redakteur
Von Gerd Möckel
Im Lengenfelder Ortsteil ist der alte Bolzplatz von einer modernen, auf alle Generationen zugeschnittenen Anlage ersetzt worden.

Mit etwa 50 Gästen ist im Lengenfelder Ortsteil Plohn ein neues Sport- und Freizeitgelände an der Feuerwehr eröffnet worden. Das barrierefreie und mit generationsübergreifenden Angeboten aufwartende Gelände ersetzt den alten Bolzplatz des Ortsteils.
