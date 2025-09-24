Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Blick auf das Untere Schloss, an dem die Tour beginnt.
Blick auf das Untere Schloss, an dem die Tour beginnt. Bild: Bodo Schackow/dpa
Reichenbach
Stadtführung in Greiz folgt den Spuren von Fürst Heinrich XXII. und Fürstin Ida
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Schlossgarten und Jugendstil-Ensembles werden besichtigt. Was noch geboten wird.

Eine etwa eineinhalbstündige Stadtführung findet am Samstag, 27. September, ab 14 Uhr in Greiz statt. Treffpunkt ist an der Tourist-Information am Unteren Schloss, Burgplatz 12. Die Tour führt durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt. Zu erfahren ist, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte prägte. Die Route...
