Stadtführung in Greiz folgt den Spuren von Fürst Heinrich XXII. und Fürstin Ida

Schlossgarten und Jugendstil-Ensembles werden besichtigt. Was noch geboten wird.

Eine etwa eineinhalbstündige Stadtführung findet am Samstag, 27. September, ab 14 Uhr in Greiz statt. Treffpunkt ist an der Tourist-Information am Unteren Schloss, Burgplatz 12. Die Tour führt durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt. Zu erfahren ist, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte prägte. Die Route...