Standesamt in Reichenbach bis 8. Februar geschlossen

Reichenbach
Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben werden weiter erfüllt, so die Stadtverwaltung. Eine Vertreterin wurde eingesetzt.
Das Standesamt Reichenbach bleibt bis 8. Februar geschlossen. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass Petra Enders aus Elsterberg in dieser Zeit die Aufgaben übernimmt. Die Geschäftsstelle ist während der Schließung nicht regulär besetzt. Die gesetzlichen Aufgaben werden weiter erfüllt. In der Zeit der Schließung sind persönliche Termine...
