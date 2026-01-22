MENÜ
Aus dem Rathaus wurde über die vorübergehende Schließung des Standesamtes informiert.
Aus dem Rathaus wurde über die vorübergehende Schließung des Standesamtes informiert. Bild: Gerd Betka/Archiv
Reichenbach
Standesamt in Reichenbach bis 8. Februar geschlossen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben werden weiter erfüllt, so die Stadtverwaltung. Eine Vertreterin wurde eingesetzt.

Das Standesamt Reichenbach bleibt bis 8. Februar geschlossen. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass Petra Enders aus Elsterberg in dieser Zeit die Aufgaben übernimmt. Die Geschäftsstelle ist während der Schließung nicht regulär besetzt. Die gesetzlichen Aufgaben werden weiter erfüllt. In der Zeit der Schließung sind persönliche Termine...
Mehr Artikel