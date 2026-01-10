Telekom rüstet Mobilfunkstandorte im Vogtland auf

Ein neuer Standort für schnelles Internet wurde in Betrieb genommen. Das ist aber noch nicht alles.

Die Telekom hat im Vogtlandkreis einen neuen Mobilfunkstandort in Pöhl in Betrieb genommen und zwei weitere Standorte aufgerüstet. Nach Angaben des Unternehmens profitieren nun 94 Prozent der Fläche und 99 Prozent der Haushalte von schnellem Mobilfunk. Auch die Netzabdeckung entlang wichtiger Bahnstrecken und Autobahnen sei verbessert worden....