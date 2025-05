Tobte im Vogtland tatsächlich ein Tornado? Jetzt legen sich die Experten fest

Am 3. Mai richtete ein Unwetter in Waldkirchen starke Verwüstungen an – aber nur in einem kleinen Bereich. Vieles deutete auf einen Tornado hin. Doch unter Experten gab es Zweifel.

Es hat Hendrik Sass einfach keine Ruhe gelassen. War das in Waldkirchen ein Tornado oder nicht? „Wenn ich nicht fahre, werde ich es nie erfahren", sagte Sass. „Das widerstrebte mir einfach." Deswegen hat sich der 22-Jährige am Samstag ins Auto gesetzt und ist von Hessen in den Lengenfelder Ortsteil gefahren. Dort hatte am 3. Mai ein...