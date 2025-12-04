Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Thomas Knoll
Reichenbach
Trinitatiskirche Reichenbach: Weihnachten mit Bach und Tango
Von FP
Am Sonntag erklingt ein Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche Reichenbach. Was es so besonders macht.

La Navidad con Bach y Tango – Weihnachten mit Bach und Tango – Unter diesem Motto findet am zweiten Advent, 7. Dezember, 17 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche Reichenbach statt. Weihnachtliche Barockmusik des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach trifft auf argentinischen Tango, heißt es zur Ankündigung. Es erklingen...
