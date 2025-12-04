Trinitatiskirche Reichenbach: Weihnachten mit Bach und Tango

Reichenbach
Am Sonntag erklingt ein Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche Reichenbach. Was es so besonders macht.
La Navidad con Bach y Tango – Weihnachten mit Bach und Tango – Unter diesem Motto findet am zweiten Advent, 7. Dezember, 17 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche Reichenbach statt. Weihnachtliche Barockmusik des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach trifft auf argentinischen Tango, heißt es zur Ankündigung. Es erklingen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.