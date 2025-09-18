Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall auf A 72 zwischen Zwickau-West und Reichenbach: Feuerwehr, THW und Rettungsdienst im Einsatz

Die Polizei meldet am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der A 72.
Die Polizei meldet am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der A 72. Bild: Stefan Puchner/dpa
Reichenbach
Unfall auf A 72 zwischen Zwickau-West und Reichenbach: Feuerwehr, THW und Rettungsdienst im Einsatz
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstagmorgen gab es eine Kollision zwischen einem Laster und einem Transporter. Beide Unfallwagen stehen auf dem Standstreifen. Es gab vier Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Unfall waren am Donnerstagmorgen auf der A 72 auf Höhe Heinsdorfergrund unter anderem Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Im Berufsverkehr gab es einen Auffahrunfall zwischen einem Transporter und einem Laster beim Wiedereinscheren des Transporters nach einem abgebrochenen Überholmanöver. Vier Insassen des Transporters erlitten...
