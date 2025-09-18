Unfall auf A 72 zwischen Zwickau-West und Reichenbach: Feuerwehr, THW und Rettungsdienst im Einsatz

Am Donnerstagmorgen gab es eine Kollision zwischen einem Laster und einem Transporter. Beide Unfallwagen stehen auf dem Standstreifen. Es gab vier Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Unfall waren am Donnerstagmorgen auf der A 72 auf Höhe Heinsdorfergrund unter anderem Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Im Berufsverkehr gab es einen Auffahrunfall zwischen einem Transporter und einem Laster beim Wiedereinscheren des Transporters nach einem abgebrochenen Überholmanöver. Vier Insassen des Transporters erlitten...