MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall sorgte für Stau auf der A 72 im Vogtland in Richtung Chemnitz.
Ein Unfall sorgte für Stau auf der A 72 im Vogtland in Richtung Chemnitz. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Unfall sorgte für Stau auf der A 72 im Vogtland in Richtung Chemnitz.
Ein Unfall sorgte für Stau auf der A 72 im Vogtland in Richtung Chemnitz. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Reichenbach
Unfall auf der A72 im Vogtland: Fahrbahn Richtung Chemnitz für Stunden gesperrt
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Pendlerverkehr ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall auf der A 72 in Richtung Chemnitz/Leipzig gekommen. Was bisher bekannt ist.

Auf der Autobahn 72 im Vogtland hat es am Freitagnachmittag im Pendler-Rückreiseverkehr aus Richtung Bayern erneut einen schweren Unfall gegeben. Zwischen den Anschlussstellen Treuen und Reichenbach stießen ersten Angaben der Polizei zufolge zwei Autos zusammen. Die Kollision führte ab 15 Uhr zur Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Chemnitz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2026
2 min.
Skistars Tomba, Compagnoni und Goggia entzünden Feuer
Alberto Tomba und Deborah Compagnoni entzündeten das Feuer in Mailand.
Es war ein Novum: Erstmals wurden bei Olympischen Spielen zwei Feuer an verschiedenen Orten entzündet. Die traditionelle Aufgabe übernahmen unter dem Jubel des Publikums auch zwei Ski-Ikonen Italiens.
16.01.2026
1 min.
Stau und Sperrung nach mehreren Unfällen auf A 72 zwischen Chemnitz und Stollberg
Die A 72 ist eine Pendlerstrecke, die am Freitag- und Sonntagnachmittag stark befahren ist.
Zwischen Chemnitz und Stollberg hat es am Freitagnachmittag mehrfach auf der A 72 gekracht.
Ulrike Abraham
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
11:51 Uhr
8 min.
Volkswagen Sachsen und die fehlenden E-Auto-Stückzahlen: „Es war falsch, mit dem Umbau von anderen Werken neben Zwickau zu beginnen“
Leiten den Gesamtbetriebsrat von Volkswagen Sachsen: Thomas Aehlig, der Vorsitzende, und sein Stellvertreter Olaf Glöckner (r.).
Beschäftigte aus dem VW-Werk Zwickau müssen im Motorenwerk Chemnitz aushelfen. Dort läuft es zwar, dennoch gibt es Sorgen in der Belegschaft. Hier erklären die beiden Gesamtbetriebsratschefs von VW Sachsen, wo es noch klemmt und was schon erledigt ist.
Jan-Dirk Franke
07.02.2026
3 min.
Öl aus Russland: Trump streicht Strafzölle gegen Indien
Indien wird nicht mehr mit US-Strafzöllen wegen Ölgeschäften mit Russland belegt. (Archivbild)
Trump wollte Russlands Wirtschaft schwächen, damit Putin das Geld für den Ukraine-Krieg ausgeht. Er verhängte Zölle gegen Indien, weil das Land Öl von den Russen bezog. Jetzt sieht er Fortschritte.
02.02.2026
1 min.
Umgekippter Lkw auf der A 72: Stau auf Autobahn sorgt für weiteren Unfall
Ein umgekippter Lkw sorgte am Sonntag für einen großen Stau auf der A 72.
Wegen eines umgekippten Lkw musste die A 72 für mehrere Stunden gesperrt werden. Das sorgte für Chaos.
Christian Mathea
Mehr Artikel