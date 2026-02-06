Unfall auf der A72 im Vogtland: Fahrbahn Richtung Chemnitz für Stunden gesperrt

Reichenbach
Im Pendlerverkehr ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall auf der A 72 in Richtung Chemnitz/Leipzig gekommen. Was bisher bekannt ist.
Auf der Autobahn 72 im Vogtland hat es am Freitagnachmittag im Pendler-Rückreiseverkehr aus Richtung Bayern erneut einen schweren Unfall gegeben. Zwischen den Anschlussstellen Treuen und Reichenbach stießen ersten Angaben der Polizei zufolge zwei Autos zusammen. Die Kollision führte ab 15 Uhr zur Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Chemnitz...
