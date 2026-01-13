MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor dem Landgericht wurden am Mittwoch ungeheuerliche Vorwürfe erhoben.
Vor dem Landgericht wurden am Mittwoch ungeheuerliche Vorwürfe erhoben. Bild: Gunter Niehus
Vor dem Landgericht wurden am Mittwoch ungeheuerliche Vorwürfe erhoben.
Vor dem Landgericht wurden am Mittwoch ungeheuerliche Vorwürfe erhoben. Bild: Gunter Niehus
Reichenbach
Ungeheuerlicher Vorwurf: Vogtländer soll eigenes Kind mit Giftspritze bedroht haben
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Landgericht musste sich am Mittwoch ein 56-jähriger Mann wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an seiner Adoptivtochter verantworten. Was ihm alles vorgeworfen wurde.

Ihre Stimme brach. Irgendwann wurde der Körper der Zeugin so sehr von Weinkrämpfen geschüttelt, dass der Richter die Verhandlung unterbrechen musste. Angeklagt ist ein 56-jähriger Mann aus dem Vogtland, der seine Adoptivtochter mehrere Jahre vergewaltigt haben soll. Ihre Mutter sagte am Mittwoch vor dem Landgericht aus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:54 Uhr
1 min.
Wie der Vater, so der Sohn: Ibrahimovic zu Ajax Amsterdam
Zlatan Ibrahimovic spielte einst unter anderem für Ajax Amsterdam - wie jetzt sein Sohn Maximilian. (Archivbild)
Auf den Spuren des berühmten Papas: Maximilian Ibrahimovic wechselt von einem Ex-Club des Vaters zum nächsten. Will er beide Söhne sehen, muss der Vater pendeln.
08.01.2026
3 min.
Prozess gegen einen Vogtländer: Welche Form des Missbrauchs beging er wirklich?
Die Türen des Landgerichts öffneten sich am Mittwoch für eine Familienpsychologin.
Vor dem Landgericht wurde am Mittwoch gegen einen Mann aus dem Vogtland verhandelt. Eine Psychologin geht fest von Missbrauch aus. Aber ist damit auch der sexuelle gemeint?
Gunter Niehus
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
06.01.2026
2 min.
Hat ein Vogtländer seine Adoptivtochter vergewaltigt?
Am Landgericht Zwickau läuft ein Prozess wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs.
Vor dem Landgericht wurde am Dienstag ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs fortgesetzt.
Gunter Niehus
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Mehr Artikel