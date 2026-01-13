Ungeheuerlicher Vorwurf: Vogtländer soll eigenes Kind mit Giftspritze bedroht haben

Vor dem Landgericht musste sich am Mittwoch ein 56-jähriger Mann wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an seiner Adoptivtochter verantworten. Was ihm alles vorgeworfen wurde.

Ihre Stimme brach. Irgendwann wurde der Körper der Zeugin so sehr von Weinkrämpfen geschüttelt, dass der Richter die Verhandlung unterbrechen musste. Angeklagt ist ein 56-jähriger Mann aus dem Vogtland, der seine Adoptivtochter mehrere Jahre vergewaltigt haben soll. Ihre Mutter sagte am Mittwoch vor dem Landgericht aus. Ihre Stimme brach. Irgendwann wurde der Körper der Zeugin so sehr von Weinkrämpfen geschüttelt, dass der Richter die Verhandlung unterbrechen musste. Angeklagt ist ein 56-jähriger Mann aus dem Vogtland, der seine Adoptivtochter mehrere Jahre vergewaltigt haben soll. Ihre Mutter sagte am Mittwoch vor dem Landgericht aus.