Verlustgeschäft statt Kaufanreiz: Gewerbeverein im Vogtland stellt Bon-Aktion ein

Seit 1994 hat der Lengenfelder Gewerbeverein eine Bon-Aktion genutzt, um Kunden zum Einkaufen in der Stadt zu animieren. Doch nächstes Jahr ist damit Schluss. Warum?

Es ist dieses Jahr die letzte Bonaktion, für welche der Gewerbeverein Lengenfeld Klebebons und Karten in den Geschäften der Stadt verteilt hat. Kunden erhalten beim Einkauf ab einem Warenwert von fünf Euro, einen Bon, den sie auf die Karte kleben können. Karten mit zehn Bons nehmen an einer Gewinnverlosung teil. Doch in den letzten Jahren ist...