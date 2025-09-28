Vogtländische Zahnärztin ist baff: Flohmarkt für den guten Zweck spielt Rekordsumme ein

Der 7. Flohmarkt für den guten Zweck von Zahnärztin Anja Gürtler war wieder ein Erfolg. Die Macherin zeigte sich sprachlos – dabei gibt es noch zwei weitere Aktionstage.

Samstag im ehemaligen Zentralmarkt Liebaustraße Reichenbach: Freunde alter und neuer Dinge kommen zur siebten Auflage des Flohmarktes für den guten Zweck. Bis zum Abend gehen zahlreiche Dinge über den Ladentisch – und so kommt Geld in die Kasse. Die Initiatorin ist baff: „Wir haben wahnsinnige 9175 Euro eingenommen, echt der Hammer", sagt...