Vogtländischer Scheunen-Streit: Der Schnäppchen-Hof ist versteigert - was über den neuen Eigentümer bekannt ist

Reichenbach
Seit 2024 ist der Radweg entlang einer reparaturbedürftigen Scheune in Oberheinsdorf gesperrt. Die deshalb mit der Gemeinde im Streit liegenden Eigentümer haben das Problem nun los.
Im Scheunen-Streit von Oberheinsdorf wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die unter Denkmalschutz stehende und reparaturbedürftige Scheune sowie der dazugehörige Vierseithof sind jetzt bei einer Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG versteigert worden. Für 36.000 Euro, bestätigt Mitarbeiterin Pia Köhler. Das Einstiegsangebot...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.