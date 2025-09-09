Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtländischer Scheunen-Streit: Der Schnäppchen-Hof ist versteigert - was über den neuen Eigentümer bekannt ist

Der Vierseithof mit der Scheune ist ersteigert worden.
Der Vierseithof mit der Scheune ist ersteigert worden.
Der Vierseithof mit der Scheune ist ersteigert worden.
Der Vierseithof mit der Scheune ist ersteigert worden.
Reichenbach
Vogtländischer Scheunen-Streit: Der Schnäppchen-Hof ist versteigert - was über den neuen Eigentümer bekannt ist
Redakteur
Von Gerd Möckel
Seit 2024 ist der Radweg entlang einer reparaturbedürftigen Scheune in Oberheinsdorf gesperrt. Die deshalb mit der Gemeinde im Streit liegenden Eigentümer haben das Problem nun los.

Im Scheunen-Streit von Oberheinsdorf wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die unter Denkmalschutz stehende und reparaturbedürftige Scheune sowie der dazugehörige Vierseithof sind jetzt bei einer Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG versteigert worden. Für 36.000 Euro, bestätigt Mitarbeiterin Pia Köhler. Das Einstiegsangebot...
