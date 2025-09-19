Vogtland-Philharmonie begeistert in Reichenbach mit musikalischer Vielfalt

Reichenbach
Die Vogtland-Philharmonie startete mit Publikumslieblingen und Neuentdeckungen in ihre 34. Saison – ein Abend, der Lust auf die kommenden Sinfoniekonzerte macht.
Von der Ouvertüre zur Operette „Candide“ von Leonard Bernstein bis zur Suite aus Richard Strauss‘ Oper „Der Rosenkavalier“ – das 1. Sinfoniekonzert am Mittwochabend im Neuberinhaus Reichenbach zeigte die Vogtland-Philharmonie in voller Klangbreite. Unter der Leitung von Simon Edelmann wurde der Auftritt zum gelungenen Auftakt der 34....
