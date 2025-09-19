Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sergey Malov begeisterte mit seiner Darbietung im Neuberinhaus Reichenbach.
Sergey Malov begeisterte mit seiner Darbietung im Neuberinhaus Reichenbach. Bild: Vogtland-Philharmonie
Reichenbach
Vogtland-Philharmonie begeistert in Reichenbach mit musikalischer Vielfalt
Von Jakob Nützler
Die Vogtland-Philharmonie startete mit Publikumslieblingen und Neuentdeckungen in ihre 34. Saison – ein Abend, der Lust auf die kommenden Sinfoniekonzerte macht.

Von der Ouvertüre zur Operette „Candide“ von Leonard Bernstein bis zur Suite aus Richard Strauss‘ Oper „Der Rosenkavalier“ – das 1. Sinfoniekonzert am Mittwochabend im Neuberinhaus Reichenbach zeigte die Vogtland-Philharmonie in voller Klangbreite. Unter der Leitung von Simon Edelmann wurde der Auftritt zum gelungenen Auftakt der 34....
