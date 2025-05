Vogtlands erster Bücherfrühling steigt in Lengenfeld: Mit mehr als 30 Veranstaltungen - und Shuttle-Service

Am Wochenende ist das Schützenhaus Dreh- und Angelpunkt einer bemerkenswerten Premiere. Ob Kindergarten, Carmens Eck, Gärtnerei, Schreinerei oder Café Mehrwert - überall ist was los.

Am Wochenende steigt in Lengenfeld Vogtlands erster Bücherfrühling - eine Premiere mit mehr als 30 Veranstaltungen an zwei Tagen. Dreh- und Angelpunkt des vom Lengenfelder Andre-Buch-Verlag auf die Beine gestellten Bücherfrühlings ist das Schützenhaus mit einer Buchmesse. 25 Autoren und Verlage stellen sich dort vor, dazu gibt es Lesungen von...