Von Grusel-Outfits bis Modenschau: Was die Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach geboten hat

Reichenbach
33 Geschäfte beteiligten sich. Live-Musik und Kinder-Aktionen lockten viele Menschen in die City. Für jeden Einkauf winkte ein Glückslos.
Die zweite Halloween-Einkaufsnacht hat am Donnerstag in Reichenbach stattgefunden. Der Gewerbeverein lud dazu ein. 33 Geschäfte beteiligten sich. Mit roten und grünen Scheinwerfern beleuchtet, waren sie schnell zu erkennen. Die Innenstadt war nach 18 Uhr belebt wie selten. Viele Familien schlenderten durch die Straßen. Vor allem die Kinder...
