Von Mylau bis Rodewisch: Was das Göltzschtal am Mobilitäts-Tag zu bieten hat

Wandern, Radfahren, Kreativangebote – am 9. Mai gibt es viele Mitmach-Aktionen. Anlass ist ein Protesttag, bei dem auch in Berlin „Barrierefreiheit ohne Ausnahme“ gefordert wird.

Der Busbahnhof von Rodewisch wird am 9. Mai zum Zentrum des vogtlandweiten Mobilitätstags – mit zahlreichen Mitmach-Aktionen und Informationen unter der Überschrift „Mobilität für alle“. Anlass dafür bietet der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Handicap – an dem sich in Berlin viele Menschen auf einer großen...