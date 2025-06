Von OP-Saal bis Thai-Massage: Wie aus der insolventen Paracelsus-Klinik Reichenbachs Gesundheitszentrum geworden ist

Beim Tag der offenen Tür am Freitag bieten alle Akteure einen Blick hinter die Kulissen. In das ehemalige Reichenbacher Krankenhaus ist neues Leben eingezogen. Was erwartet die Besucher?

Am Freitag, 27. Juni, heißt es von 12 bis 18 Uhr: Türen auf im Gesundheitszentrum Reichenbach! Beim Tag der offenen Tür präsentieren sich erstmals alle Akteure, die nach der Insolvenz der Paracelsus-Klinik für neues Leben im ehemaligen Reichenbacher Krankenhaus an der Plauenschen Straße sorgen. „Über ein Dutzend Fachbereiche - vom OP-Saal... Am Freitag, 27. Juni, heißt es von 12 bis 18 Uhr: Türen auf im Gesundheitszentrum Reichenbach! Beim Tag der offenen Tür präsentieren sich erstmals alle Akteure, die nach der Insolvenz der Paracelsus-Klinik für neues Leben im ehemaligen Reichenbacher Krankenhaus an der Plauenschen Straße sorgen. „Über ein Dutzend Fachbereiche - vom OP-Saal...