„Vorsicht Kunst“ – Welche Neuigkeiten hat der Reichenbacher Kunstautomat zu bieten?

In Reichenbach gibt es Kunst aus der Dose, genauer gesagt aus dem Automaten. Der hängt seit dem Ende des vergangenen Jahres am Neuberinhaus. Jetzt gibt es neue Kunst – von Schülern.

Bunt ist er, der „Kunstautomat“ am Neuberinhaus. Der umfunktionierte Zigarettenautomat spuckt Kunst in Schachteln aus. Seit Ende vergangenen Jahres lassen sich die kleinen Kunstwerke erwerben. Das Sortiment hat sich nun erweitert. Was hat der Automat neues zu bieten? Bunt ist er, der „Kunstautomat“ am Neuberinhaus. Der umfunktionierte Zigarettenautomat spuckt Kunst in Schachteln aus. Seit Ende vergangenen Jahres lassen sich die kleinen Kunstwerke erwerben. Das Sortiment hat sich nun erweitert. Was hat der Automat neues zu bieten?