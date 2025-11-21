Wandfliesen selbst gestalten und brennen: Die Reichenbacher Weihnachts-Werkstatt lädt dazu ein

Die Druck- und Kreativ-Werkstatt der Lebenshilfe stellt ein buntes Advents-Programm auf die Beine - mit Flohmarkt, Musik, Rundgängen und einzigartigem Kreativangebot.

Fliesen selbst bemalen, brennen lassen und mit nach Hause nehmen. Dieses Angebot unterbreitet die Reichenbacher Lebenshilfe am 29. November aus Anlass ihrer Weihnachtsmarkt-Werkstatt an der Dammsteinstraße. „Wäre doch eine prima Geschenk-Idee, ein kleines, selbst gestaltetes Kunstwerk“, sagt Chris Blechschmidt von der Druck- und...