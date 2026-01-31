MENÜ
In dem Gebäude neben dem Sanitätshaus wird zurzeit an der Augenarztpraxis gearbeitet.
In dem Gebäude neben dem Sanitätshaus wird zurzeit an der Augenarztpraxis gearbeitet.
Reichenbach
Wann man sich für die neuen Augenärzte in Reichenbach anmelden kann
Von Gunter Niehus
Offizieller Startschuss für die neue Praxis auf dem Gelände des Gesundheitszentrums ist erst der 1. April. Dort anmelden kann man sich aber schon früher.

Wann die Ärzte in der neuen Augenarztpraxis auf dem Gelände des Reichenbacher Gesundheitszentrums den ersten Patienten empfangen, ist mittlerweile klar: Am 1. April geht es dort los. Anmelden kann man sich jedoch schon früher. „Ab 1. März ist die Praxis für Terminvereinbarungen besetzt“, teilte am Freitag Susanne Neubauer mit,...
