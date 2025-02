Warum die „Ostblockschlampen“ in einer leeren vogtländischen Werkshalle Stimmung machen wollen

Die Firma Thermofin im Gewerbegebiet Kaltes Feld Heinsdorfergrund feiert die Erweiterung ihres Stammwerkes mit drei öffentlichen Veranstaltungen. Junge Gäste bekommen einen ganz besonderen Service.

Die neu gebaute und noch leere Halle der Firma Thermofin neben den beiden Windrädern im Gewerbegebiet „Kaltes Feld“ an der B 94 wird am Freitag und Samstag zur Partymeile. Drei Events sind angekündigt. „Die Gelegenheit ist einmalig. In der neuen Halle haben wir im Augenblick den Platz für Veranstaltungen in diesem außergewöhnlichen...