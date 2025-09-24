Warum eine Reichenbacherin in ihre private Gemäldegalerie einlädt

Reichenbach
Margitta Ebert malt seit ihrer Jugend. Ihr Beruf als Konditorin stand dabei Pate. Bis heute ist die 75-Jährige kreativ tätig. Dabei scheut sie auch nicht davor zurück, Klassiker neu zu interpretieren.
Margitta Ebert liebt das Malen. Seit ihrer Jugend ist das ihr Hobby. Ungezählte Arbeiten sind entstanden. Ihre Lieblingsstücke stellt sie in ihrem Zuhause in der Weststraße 11 in Reichenbach aus. Jetzt hat sie alle Interessenten eingeladen, sich die kleine, private Galerie anzuschauen. „Einfach an der Haustür klingeln. Am späteren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.