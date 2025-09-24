Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hobbymalerin Margitta Ebert mit einer Zeichnung ihrer Mutter Anita von 1979, einem Öl-Gemälde mit Blumen und ihrem jüngsten Werk, der Dame im grünen Kleid, in Acrylfarbe gemalt. Bild: Gerd Betka
Hobbymalerin Margitta Ebert mit einer Zeichnung ihrer Mutter Anita von 1979, einem Öl-Gemälde mit Blumen und ihrem jüngsten Werk, der Dame im grünen Kleid, in Acrylfarbe gemalt. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Warum eine Reichenbacherin in ihre private Gemäldegalerie einlädt
Redakteur
Von Gerd Betka
Margitta Ebert malt seit ihrer Jugend. Ihr Beruf als Konditorin stand dabei Pate. Bis heute ist die 75-Jährige kreativ tätig. Dabei scheut sie auch nicht davor zurück, Klassiker neu zu interpretieren.

Margitta Ebert liebt das Malen. Seit ihrer Jugend ist das ihr Hobby. Ungezählte Arbeiten sind entstanden. Ihre Lieblingsstücke stellt sie in ihrem Zuhause in der Weststraße 11 in Reichenbach aus. Jetzt hat sie alle Interessenten eingeladen, sich die kleine, private Galerie anzuschauen. „Einfach an der Haustür klingeln. Am späteren...
