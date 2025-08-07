Warum in einem Vogtland-Dorf über 100 Trucks erwartet werden

Vom 15. bis 17. August steigt in Limbach die 3. Auflage von Trucks for Kids. Der Erlös fließt in einen Kletterturm auf dem Spielplatz. Mit Mercedes Paulus & Band gastiert lebendige Rockgeschichte.

Das Vogtland-Dorf Limbach wird zum Mekka für Trucker. Stets im August steigt seit 2023 am Sportplatz der 1400-Einwohner-Gemeinde ein Truckertreffen. Trucks for Kids heißt es. Der Name deutet an, was mit dem Erlös passiert: Der Kinderspielplatz am mittleren Teich soll aufgehübscht werden. Eine kleine Schaukel, Sandkasten und Wippe gibt es...