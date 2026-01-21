Warum Italowestern-Hymnen im Vogtland erklingen: „Spiel mir das Lied vom Tod" kommt auf CD

Reichenbach
Die Vogtland Philharmonie und ein Österreichischer Cellist arrangieren die Filmmusik ganz neu. Was dahinter steckt.
„Spiel mir das Lied vom Tod." Wer kennt ihn nicht, diesen dreistündigen Westernklassiker mit der unvergesslichen, eindringlichen Filmmusik von Ennio Morricone. In den 1980er Jahren lief der Film in den DDR-Kinos, im Westen schon Ende der 1960er Jahre. Die Handlung ist vielleicht in Vergessenheit geraten, die Filmmusik erkennt aber jeder wieder,...
