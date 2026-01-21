MENÜ
  • Warum Italowestern-Hymnen im Vogtland erklingen: „Spiel mir das Lied vom Tod" kommt auf CD

Absolute Ruhe herrscht während der Aufnahmen, auch keine Kamera darf klicken.
Absolute Ruhe herrscht während der Aufnahmen, auch keine Kamera darf klicken. Bild: Silvia Kölbel
Der Österreichische Cellist Friedrich Kleinhapl arbeitet drei Tage mit den Musikern der Vogtland Philharmonie im Neuberinhaus.
Der Österreichische Cellist Friedrich Kleinhapl arbeitet drei Tage mit den Musikern der Vogtland Philharmonie im Neuberinhaus. Bild: Silvia Kölbel
Höchste Konzentration bei Tonmeister Manfred Schumacher und Tontechnikerin Annika Hein.
Höchste Konzentration bei Tonmeister Manfred Schumacher und Tontechnikerin Annika Hein. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Warum Italowestern-Hymnen im Vogtland erklingen: „Spiel mir das Lied vom Tod" kommt auf CD
Von Silvia Kölbel
Die Vogtland Philharmonie und ein Österreichischer Cellist arrangieren die Filmmusik ganz neu. Was dahinter steckt.

„Spiel mir das Lied vom Tod." Wer kennt ihn nicht, diesen dreistündigen Westernklassiker mit der unvergesslichen, eindringlichen Filmmusik von Ennio Morricone. In den 1980er Jahren lief der Film in den DDR-Kinos, im Westen schon Ende der 1960er Jahre. Die Handlung ist vielleicht in Vergessenheit geraten, die Filmmusik erkennt aber jeder wieder,...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel