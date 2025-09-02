Was man bei der Lengenfelder Einkaufsnacht alles erleben kann

Reichenbach
Der Gewerbeverein hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern einen schönen Abend zu bereiten. Auf was kann man sich freuen?
In Lengenfeld öffnen am Freitag wieder Läden am Abend ihre Türen zur Einkaufsnacht, um den Besuchern ein besonders schönes Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem die Unterhaltung nicht zu kurz kommen darf. Als besonderes Bonbon können die Gäste beim Bummel durch die Straßen historische Fotos in den Schaufenstern betrachten und dabei ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.