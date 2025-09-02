Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Lengenfelder Einkaufsnacht wartet auch dieses Jahr wieder mit einem bunten Programm auf.
Die Lengenfelder Einkaufsnacht wartet auch dieses Jahr wieder mit einem bunten Programm auf. Bild: Silvia Kölbel
Die Lengenfelder Einkaufsnacht wartet auch dieses Jahr wieder mit einem bunten Programm auf.
Die Lengenfelder Einkaufsnacht wartet auch dieses Jahr wieder mit einem bunten Programm auf. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Was man bei der Lengenfelder Einkaufsnacht alles erleben kann
Von Silvia Kölbel
Der Gewerbeverein hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern einen schönen Abend zu bereiten. Auf was kann man sich freuen?

In Lengenfeld öffnen am Freitag wieder Läden am Abend ihre Türen zur Einkaufsnacht, um den Besuchern ein besonders schönes Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem die Unterhaltung nicht zu kurz kommen darf. Als besonderes Bonbon können die Gäste beim Bummel durch die Straßen historische Fotos in den Schaufenstern betrachten und dabei ein...
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
20.08.2025
1 min.
Kunsthandwerk und Musik an einem Tag in Lengenfeld
Im Museum gibt es an einem Tag zwei Veranstaltungen: Markttreiben und Musik
Zwei Veranstaltungen locken Besucher am 30. August ins Museum. Was es zu erleben gibt.
Silvia Kölbel
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
11.07.2025
3 min.
Probleme für vogtländischen Genossenschaftsladen - Warum der Onkel-Fritz-Laden schon wieder zu ist
Heidrun Frank (l.), Gabriela Krauthahn und weitere Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder helfen aus.
Alles hätte so gut sein können, doch dann fielen zeitgleich drei Verkäuferinnen aus. Der Laden musste schließen. Wie es jetzt weitergeht.
Silvia Kölbel
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel