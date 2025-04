Wegen dieser Jugend von Heinsdorfergrund: „Es rufen immer wieder Leute aus ganz Deutschland an und fragen, wie wir das machen“

Kinder- und Jugendgemeinderäte in einem Dorf? Das weckt Interesse. Wohl auch bei „Logo“ vom ZDF. Aber am Samstag wird erst mal wieder rangeklotzt – Luise, Ludwig und Co laden ein.

In Sachen Demokratie-Einüben in Form von Jugendparlamenten ist Sachsen ein weißer Fleck. Heinsdorfergrund ist mit seinem Kindergemeinderat und dem jüngst gegründeten Jugendgemeinderat eine große Ausnahme. „Seit der Jugendgemeinderat dazukam, haben die Anfragen noch zugenommen. Es rufen immer wieder Leute aus ganz Deutschland an und fragen,... In Sachen Demokratie-Einüben in Form von Jugendparlamenten ist Sachsen ein weißer Fleck. Heinsdorfergrund ist mit seinem Kindergemeinderat und dem jüngst gegründeten Jugendgemeinderat eine große Ausnahme. „Seit der Jugendgemeinderat dazukam, haben die Anfragen noch zugenommen. Es rufen immer wieder Leute aus ganz Deutschland an und fragen,...