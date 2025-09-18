Weltkindertag in Greiz: Attraktionen von Rotkäppchen bis Schlossmönch

Mit Märchen, Basteln, Musik und Schlossgeschichten werden Familien aus dem Vogtland zum Wochenende nach Thüringen gelockt. Was dort rund um den Weltkindertag für kleine Entdecker organisiert wird.

Im Sommerpalais Greiz führt man kindgerechte Attraktionen unter der Überschrift „Schlösserkindertag": Schon am Freitag, 19. September, spielt das „Theater der Dämmerung" das Märchen „Rotkäppchen" als Schattentheater. „Die alte Kunst der Scherenschnitte eröffnet hierbei der Fantasie gewaltige Räume", sagt Palais-Sprecherin...