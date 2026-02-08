MENÜ
Blockflötenduos der Musikschule Vogtland (v. r.): Eléna Ziegler, Maira Frank, Heidi Manz und Jeremias Emanuel Gropp.
Blockflötenduos der Musikschule Vogtland (v. r.): Eléna Ziegler, Maira Frank, Heidi Manz und Jeremias Emanuel Gropp. Bild: Musikschule Vogtland
Reichenbach
Wettbewerb „Jugend musiziert“: Musikschule Vogtland holt Preise
Von Farhad Salmanian
Die Musikschule Vogtland räumt bei „Jugend musiziert“ ab. Erste Preise, Weiterleitungen – und der Landeswettbewerb findet im März in Zwickau statt.

Der Nachwuchs der Musikschule Vogtland hat beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Auszeichnungen geholt. Das teilte die Musikschule mit. Bei Wertungsvorspielen am 24./25. Januar sowie am 31. Januar/1. Februar in Zwickau, Plauen und Reichenbach erreichten die Starter der Musikschule demnach ausschließlich erste und zweite Preise –...
