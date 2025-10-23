Wie beeinflusst das Essen die Wundheilung? Kreiskrankenhaus Greiz gibt Antworten zum Ernährungstag

Reichenbach
Mit Fachvorträgen sowie an Infoständen informieren Mediziner am 25. Oktober zum Thema „Wundheilung beginnt mit Ernährung“. Der Eintritt ist frei.
Wie beeinflusst unsere Ernährung die Heilung von Wunden und die Regeneration des Körpers? Dieser Frage widmet sich der Ernährungstag am 25. Oktober von 10 bis 14 Uhr am Kreiskrankenhaus Greiz. Angesprochen sind alle, die sich für Gesundheit und Ernährung interessieren. In Fachvorträgen geben Mediziner Tipps, etwa zum erhöhten...
