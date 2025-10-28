Wie Ernährung die Wundheilung beeinflusst: Erkenntnisse aus dem Greizer Krankenhaus

Die unterschätzte Macht der Ernährung bei der Wundheilung stand im Zentrum des Ernährungstages. Blutzucker- und Blutfettmessungen wurden rege in Anspruch genommen. Welche Rolle spielt die Darmgesundheit?

Wie sich die Ernährung auf die Heilung von Wunden auswirkt ist am Wochenende im Greizer Krankenhaus besprochen worden. Über 300 Besucher waren der Einladung zum „Ernährungstag" gefolgt. „Die Bedeutung der Ernährung wird bei der Behandlung oft unterschätzt", erklärte Dr. med. Peter Gottschalk, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der...