Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach der Enthüllung der Zahlen sangen die Kindergartenkinder zwei fröhliche Lieder.
Nach der Enthüllung der Zahlen sangen die Kindergartenkinder zwei fröhliche Lieder. Bild: JB Steps
Nach der Enthüllung der Zahlen sangen die Kindergartenkinder zwei fröhliche Lieder.
Nach der Enthüllung der Zahlen sangen die Kindergartenkinder zwei fröhliche Lieder. Bild: JB Steps
Reichenbach
Wie ein Vogtlanddorf mit einer großen 800 punkten will
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Frühjahr hatte Bäckermeister Dirk Schneider die Idee für ein Kunstwerk, das zusammen mit Neumarker Kindereinrichtungen gestaltet wurde. In Vorbereitung der 800-Jahrfeier wurde es enthüllt.

Schon am Mittwochvormittag, als die Kindergartenkinder und die Grundschüler noch vor Ort waren, schickten Autofahrer neugierige Blicke in Richtung des Grundstückes am Anfang der Werdauer Straße in Neumark. Einige riefen sogar Hallo oder hupten, als die 1,60 Meter hohe 800 und das Neumarker Ortswappen im Beisein der kleinen Künstler von weißen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.06.2025
2 min.
In welcher Vogtland-Gemeinde die Kosten für Kinderbetreuung steigen
Der Neumarker Hort befindet sich in den Räumen der Grundschule.
Die Neumarker Gemeinderäte haben die Beiträge für die Kinderbetreuung erhöht. Hintergrund sind gesetzliche Vorgaben des Landes. Wieviel macht das aus?
Petra Steps
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
12.08.2025
4 min.
„Wir freuen uns extrem auf das Fest“: Warum ein 800 Jahre altes Dorf im Vogtland sich selbst Städtlein nennt
Bürgermeister Sven Köpp freut sich, dass mit der Festschrift wieder ein Meilenstein der jahrelangen Vorbereitung auf das Ortsjubiläum erreicht wurde.
Während es einigen Neumarkern in Sachen Werbung für das anstehende Ortsjubiläum noch zu ruhig ist, wird im Hintergrund fleißig gearbeitet. Eine Festschrift ging an alle Neumarker Haushalte. Nur eine Seite fehlte dabei.
Petra Steps
Mehr Artikel