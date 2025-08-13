Wie ein Vogtlanddorf mit einer großen 800 punkten will

Reichenbach
Im Frühjahr hatte Bäckermeister Dirk Schneider die Idee für ein Kunstwerk, das zusammen mit Neumarker Kindereinrichtungen gestaltet wurde. In Vorbereitung der 800-Jahrfeier wurde es enthüllt.
Schon am Mittwochvormittag, als die Kindergartenkinder und die Grundschüler noch vor Ort waren, schickten Autofahrer neugierige Blicke in Richtung des Grundstückes am Anfang der Werdauer Straße in Neumark. Einige riefen sogar Hallo oder hupten, als die 1,60 Meter hohe 800 und das Neumarker Ortswappen im Beisein der kleinen Künstler von weißen...
