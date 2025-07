Willi will’s sagen können: Göööööltzschtalbrücke!

Die Göltzschtalbrücke ist nicht nur die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Ihr Name ist auch wahrlich ein Zungenbrecher. Kinder-TV-Star Willi Weitzel hatte damit seine liebe Not.

„Ich drehe an der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Die Göööööltzschtalbrücke!“ Willi Weitzel (Willi will’s wissen) verdreht die Augen und setzt sein spitzbübisches Willi-Lachen auf, als er versucht, den Namen des Bauwerkes korrekt auszusprechen. Gar nicht so einfach bei dem Wort mit Ö und dem komplizierten Zischen in des Wortes...