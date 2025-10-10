Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viele Ehrengäste wollten das Band durchschneiden. r
Viele Ehrengäste wollten das Band durchschneiden. r
Reichenbach
Wo es am neuen Edeka noch Jobs für Vogtländer gibt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Der neue Edeka-Markt in Lengenfeld ist seit Donnerstag geöffnet. Auch bei der Stadtverwaltung freut man sich darüber. Und es gibt offene Stellen.

Der stellvertretende Lengenfelder Bürgermeister Matthias Böttger freut sich über die Eröffnung des neuen Edeka-Markts direkt an der Bundesstraße und die damit verbundene Wiederbelebung der langjährigen Industriebrache: „Die Causa Edeka-Umzug ist sicher eines der Themen, das in Lengenfeld in der letzten Zeit am emotionalsten diskutiert...
