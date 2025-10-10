Wo es am neuen Edeka noch Jobs für Vogtländer gibt

Reichenbach
Der neue Edeka-Markt in Lengenfeld ist seit Donnerstag geöffnet. Auch bei der Stadtverwaltung freut man sich darüber. Und es gibt offene Stellen.
Der stellvertretende Lengenfelder Bürgermeister Matthias Böttger freut sich über die Eröffnung des neuen Edeka-Markts direkt an der Bundesstraße und die damit verbundene Wiederbelebung der langjährigen Industriebrache: „Die Causa Edeka-Umzug ist sicher eines der Themen, das in Lengenfeld in der letzten Zeit am emotionalsten diskutiert...
