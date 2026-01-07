Wo im Vogtland der Wachhübel zum Müllhübel wird

Böllern macht vielen Leuten Spaß. Das Aufräumen danach war einigen in Waldkirchen offenbar zu viel Arbeit.

Der Wachhübel in Waldkirchen, ein Aussichtspunkt ein paar hundert Meter von der Ortschaft entfernt, sieht derzeit mehr aus wie ein Müllhübel. Ganze Kartons mit den Hinterlassenschaften der Silvesterfeierlichkeiten, inzwischen teilweise eingeschneit und vom Winde verweht, verunstalten das Gelände. Ortsvorsteher Ron Bauer wusste, dass da...