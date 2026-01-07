MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Silvia Kölbel
Bild: Silvia Kölbel
Bild: Silvia Kölbel
Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Wo im Vogtland der Wachhübel zum Müllhübel wird
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Böllern macht vielen Leuten Spaß. Das Aufräumen danach war einigen in Waldkirchen offenbar zu viel Arbeit.

Der Wachhübel in Waldkirchen, ein Aussichtspunkt ein paar hundert Meter von der Ortschaft entfernt, sieht derzeit mehr aus wie ein Müllhübel. Ganze Kartons mit den Hinterlassenschaften der Silvesterfeierlichkeiten, inzwischen teilweise eingeschneit und vom Winde verweht, verunstalten das Gelände. Ortsvorsteher Ron Bauer wusste, dass da...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
14:00 Uhr
2 min.
Warum Tierhalter im Vogtland auch an den Feiertagen ranklotzen müssen
Egal ob Weihnachten oder Silvester: Den Kuhstall kann der Landwirt nicht zusperren. Geboren und gemolken wird jeden Tag. Wie Mitarbeiter trotzdem feiern.
Silvia Kölbel
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
03.11.2025
1 min.
Wenn der Apfel zischt: Obstschau zeigt vogtländische Vielfalt
Der Heimatverein hatte leichtes Spiel, in Waldkirchen seine Schalen zu füllen. Die Gärten lieferten eine reiche Ernte. Was trotzdem besonders war.
Silvia Kölbel
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel