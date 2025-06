Das hat es in Glauchau noch nicht gegeben: Was es zur Fête de la Musique zu erleben gibt

Der längste Tag des Jahres wird in Glauchau mit einem besonderen Festival zelebriert. Was alles geboten wird und wo man am besten parken kann.

Am Samstag ist es so weit. Die europaweit immer am 21. Juni in zahlreichen Städten stattfindende Fête de la Musique gibt es diesmal erstmals auch in Glauchau. Dahinter verbirgt sich ein Festival, in dem Berufs- und Amateurmusiker honorarfrei öffentlich auftreten. Und im Kulturhauptstadtjahr 2025 gibt es die Premiere in Glauchau. Das Ganze wird...